香港股市：恒指涨1.7%至近八个月最高收位，本周升2.6%

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透香港9月19日 - 香港股市周四收在2月初以来高位，黄金相关个股及对利率敏感个股领涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上日意外未缩减刺激计划规模。
成交量强劲，但香港市场的涨幅落后印度和东南亚多数市场。美联储周三表示，将暂时继续以每月850亿美元的速度购买债券，并表示担心最近数月的借款成本急升可能阻碍经济增长。联储主席贝南克也拒绝就今年稍后放慢购债置评。
恒生指数 收高1.7%，报23,502.5点，为2月4日以来最高收位。恒指本周涨2.6%，距2013年高点仅约440点。
恒生国企指数 升1.7%，但脱离日高。本周上涨2.2%。
香港市场周五将休市。中国市场周四、周五均休市。中港市场均在下周一恢复交易。(完)
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抵押贷款支持证券(MBS) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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