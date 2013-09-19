香港股市：恒指涨1.7%至近八个月最高收位，本周升2.6%

成交量强劲，但香港市场的涨幅落后印度和东南亚多数市场。美联储周三表示，将暂时继续以每月850亿美元的速度购买债券，并表示担心最近数月的借款成本急升可能阻碍经济增长。联储主席贝南克也拒绝就今年稍后放慢购债置评。