欧洲汇市：英镑下跌、英债扩大涨幅，因英国8月零售销售意外萎缩

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透伦敦9月19日 - 英镑兑美元及欧元周四欧洲盘中跌至日低，英国公债期货则是扩大上涨，此前公布的8月英国零售销售数据意外下滑。
英国8月零售销售较前月萎缩0.9%，较预期中的成长0.4%相左。
英镑兑美元 日内下跌0.3%至日低1.6077美元，数据公布前报在约1.6128美元。周三英镑跳升至八个月高点1.6164美元，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)意外宣布维持货币刺激计划不变。
英镑兑欧元 跌至日低0.8438英镑，数据公布前报在0.8402英镑。
12月英国公债期货 扩大上涨超过10个跳动点，日内大涨136个跳动点至108.79。(完)
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