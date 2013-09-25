CNH市场动态：点心债价格持续上涨，但上档空间受制境内比价

路透香港9月25日 - 香港点心债二级市场价格周三持续上涨。季末资金面较预期平静，以及美国减少买债时间推迟，激励了点心债买气，先前跌势惨重的高收益债亦见抄底买盘。

不过，交易商也指出，一级市场缺乏新筹码，以及境内收益率相对高企，无法激发交投热情，点心债涨势相对温和。

“美国tapering推迟，新兴市场大致见到回升，点心债需求也比先前好得多。”一中资券商人士说。

他指出，除了投资等级债券外，稍早跌幅较大的高收益债也见买气，反应出点心债人气回笼。

中银香港点心债指数 报105.41，较上日的105.4小升，自上周四美联储会议后升了0.2%。

上个月表现弱势的香港服装业者I.T.的2018年到期的五年债近日也见抄底买盘，收益率 报11.668/11.568%，最高曾见约11.8%。该期券的票面利率为6.25%。

交易商指出，近日经济数据表明中国经济稳健成长，企业信用仍维持相对健康水平，境外投资人对于人民币债券的买兴仍在累积中。

然而，一位于香港的台资银行人士也不讳言，境内债券利率较境外高出许多。在境外资金成本低廉之时，仍倾向先使用境内银行投资额度，以获得较大的利差，预料此会抑制点心债上涨的速度。

此外，人民币近期升势胶着，也较难吸引着眼于汇率升值的投资人，点心债此波走势将较为温和，难现年初行情。

本地时间下午6:10时，离岸人民币 报6.1167，较上日尾盘的6.1180小跌，盘中区间在6.1165-6.1190。自8月来大致维持在6.1050-6.1200。（完）

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