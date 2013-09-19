新兴汇市：印度卢比在新兴亚币中涨幅居前，马币与泰铢亦跳涨

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 98.81 97.96 -0.86 -12.16 86.79 坡元 1.2437 1.2460 +0.18 -1.75 1.2219 台币 29.752 29.752 +0.00 -2.07 29.136 韩元 1070.88 1084.10 +1.23 -0.03 1070.60 泰铢 30.93 31.68 +2.42 -1.03 30.61 菲律宾披索 43.05 43.53 +1.11 -4.65 41.05 印尼卢比 11277.00 11460.00 +1.62 -14.60 9630.00 印度卢比 61.72 63.38 +2.69 -10.90 54.99 马币 3.1455 3.2340 +2.81 -2.78 3.0580 人民币 6.1210 6.1215 +0.01 +1.79 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 侯向明)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。