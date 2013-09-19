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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 17:28 BJT

新兴汇市：印度卢比在新兴亚币中涨幅居前，马币与泰铢亦跳涨

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 日圆                           98.81       97.96       -0.86      -12.16       86.79
 坡元                          1.2437      1.2460       +0.18       -1.75      1.2219
 台币                          29.752      29.752       +0.00       -2.07      29.136
 韩元                         1070.88     1084.10       +1.23       -0.03     1070.60
 泰铢                           30.93       31.68       +2.42       -1.03       30.61
 菲律宾披索                     43.05       43.53       +1.11       -4.65       41.05
 印尼卢比                    11277.00    11460.00       +1.62      -14.60     9630.00
 印度卢比                       61.72       63.38       +2.69      -10.90       54.99
 马币                          3.1455      3.2340       +2.81       -2.78      3.0580
 人民币                        6.1210      6.1215       +0.01       +1.79      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王洋; 审校 侯向明)

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