版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 18:17 BJT

亚洲橡胶：东京期胶跳涨，美联储意外维持量化宽松规模不变

TOCOM指标2月期胶 上涨7.5日圆，结算价报每公斤285.3日圆。该期约在今日稍早曾跳涨逾3%，触及9月9日以来的最高位287日圆。

市场传闻中国政府考虑进一步买入20万吨橡胶充作库存，该消息亦提振市场。另外，油价和金价的走强也带动橡胶买气。

上海期交所周四和周五休市，因逢中国中秋节假期。

新加坡SICOM-10月橡胶期约 最新报246美分，上涨4.9美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐