亚洲橡胶：东京期胶跳涨，美联储意外维持量化宽松规模不变

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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TOCOM指标2月期胶 上涨7.5日圆，结算价报每公斤285.3日圆。该期约在今日稍早曾跳涨逾3%，触及9月9日以来的最高位287日圆。
市场传闻中国政府考虑进一步买入20万吨橡胶充作库存，该消息亦提振市场。另外，油价和金价的走强也带动橡胶买气。
上海期交所周四和周五休市，因逢中国中秋节假期。
新加坡SICOM-10月橡胶期约 最新报246美分，上涨4.9美分。（完）
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 杜明霞)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。