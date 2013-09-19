亚洲橡胶：东京期胶跳涨，美联储意外维持量化宽松规模不变

TOCOM指标2月期胶 上涨7.5日圆，结算价报每公斤285.3日圆。该期约在今日稍早曾跳涨逾3%，触及9月9日以来的最高位287日圆。

市场传闻中国政府考虑进一步买入20万吨橡胶充作库存，该消息亦提振市场。另外，油价和金价的走强也带动橡胶买气。