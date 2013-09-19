表格：英国9月总工业订单差值升至正9，为2007年8月来最高

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透伦敦9月19日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布，9月总工业订单差值为正9，是2007年8月以来最高；路透调查预估为正2，8月为零。
月度趋势 9月 8月 7月 6月 5月
总订单 +9* 0 -12 -18 -20
出口订单 +6** -7 -20 -22 -17
制成品库存 +5 +15 +15 +21 +13
产出预期 +33# +25 +15 +10 +18
国内价格预期 +3 0 +2 +3 +4
* 为2007年8月以来最高
** 为2011年2月以来最高
# 为1995年3月以来最高 (完) (编译 高琦 审校 艾茂林)
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