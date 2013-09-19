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亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 18:22 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3554     1.3521      +0.24      +2.73     1.3194
 美元/日圆                         98.94      97.93      +1.03     +14.07      86.74
 欧元/日圆                        134.10     132.40      +1.28     +17.17     114.45
 美元/瑞郎                        0.9099     0.9120      -0.23      -0.61     0.9155
 英镑/美元                        1.6068     1.6144      -0.47      -1.13     1.6251
 美元/加元                        1.0195     1.0217      -0.22      +2.76     0.9921
 澳元/美元                        0.9500     0.9517      -0.18      -8.59     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8418     0.8367      +0.61      +1.63     0.8283
 欧元/瑞郎                        1.2334     1.2331      +0.02      +2.14     1.2075
 欧元/英镑                        0.8434     0.8372      +0.74      +3.94     0.8114
 欧元/瑞典克朗                    8.5626     8.6110      -0.56      -0.18     8.5777
 美元/挪威克朗                    5.7758     5.8173      -0.71      +3.83     5.5630
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 王洋)

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