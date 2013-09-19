纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3554 1.3521 +0.24 +2.73 1.3194 美元/日圆 98.94 97.93 +1.03 +14.07 86.74 欧元/日圆 134.10 132.40 +1.28 +17.17 114.45 美元/瑞郎 0.9099 0.9120 -0.23 -0.61 0.9155 英镑/美元 1.6068 1.6144 -0.47 -1.13 1.6251 美元/加元 1.0195 1.0217 -0.22 +2.76 0.9921 澳元/美元 0.9500 0.9517 -0.18 -8.59 1.0393 新西兰元/美元 0.8418 0.8367 +0.61 +1.63 0.8283 欧元/瑞郎 1.2334 1.2331 +0.02 +2.14 1.2075 欧元/英镑 0.8434 0.8372 +0.74 +3.94 0.8114 欧元/瑞典克朗 8.5626 8.6110 -0.56 -0.18 8.5777 美元/挪威克朗 5.7758 5.8173 -0.71 +3.83 5.5630 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 ?拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王洋)