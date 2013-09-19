马来西亚期市：棕榈油期货下滑，马币上涨打压了市场

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透吉隆坡9月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四下滑，此前马币(林吉特)跳涨至三个月高点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外决定维持购债规模不变。
马币兑美元 涨近3%，此前美联储出乎市场意料决定维持购债规模不变。
吉隆坡一外资大宗商品经纪行的交易商说道：“因美联储没有撤出刺激政策，多数投资者仍愿意投资大宗商品市场。”
“不过对棕榈油而言，马币的上涨打压了市场，抵消了美联储决定带来的乐观气氛。”该交易商说道。
12月合约 下滑0.2%至每吨2,318马币。价格在早盘一度跌至2,296，接近周二所及的一个月低点2,294。
总成交量报47,814口，高于均量35,000。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。