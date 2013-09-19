马来西亚期市：棕榈油期货下滑，马币上涨打压了市场

路透吉隆坡9月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四下滑，此前马币(林吉特)跳涨至三个月高点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外决定维持购债规模不变。

马币兑美元 涨近3%，此前美联储出乎市场意料决定维持购债规模不变。

吉隆坡一外资大宗商品经纪行的交易商说道：“因美联储没有撤出刺激政策，多数投资者仍愿意投资大宗商品市场。”

“不过对棕榈油而言，马币的上涨打压了市场，抵消了美联储决定带来的乐观气氛。”该交易商说道。

12月合约 下滑0.2%至每吨2,318马币。价格在早盘一度跌至2,296，接近周二所及的一个月低点2,294。

总成交量报47,814口，高于均量35,000。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)