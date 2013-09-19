版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 19日 星期四 21:13 BJT

国际油市：亚洲柴油现货价差连续第二日上涨

路透新加坡9月19日 - 亚洲柴油现货价差周四连续第二日上涨，因菲律宾涌现的需求超乎寻常，给地区需求带来亮点，此前该地区因经济趋弱柴油需求一直不振。

业内消息人士称，可能由于需求推动，菲律宾Petron Corp.正寻购多达175万桶的第四季柴油。

业内消息人士称，Petrobras已经售出250,000桶含硫量500 ppm的柴油，较新加坡报价每桶贴水月0.7美元；并售出40,000桶煤油，价格为每桶贴水约0.3美元。

买家可能是Winson Oil，不过尚未证实。

据International Enterprise最新数据显示，截止9月18日一周新加坡陆上柴油和航煤库存触及七个月高点1,091.5万桶。

新加坡现货交易中，柴油和航煤各成交了两笔。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐