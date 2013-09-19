国际油市：亚洲柴油现货价差连续第二日上涨

国际油市：油价触及三周高位，因OPEC减产协议预计可能延长
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。
路透新加坡9月19日 - 亚洲柴油现货价差周四连续第二日上涨，因菲律宾涌现的需求超乎寻常，给地区需求带来亮点，此前该地区因经济趋弱柴油需求一直不振。
业内消息人士称，可能由于需求推动，菲律宾Petron Corp.正寻购多达175万桶的第四季柴油。
业内消息人士称，Petrobras已经售出250,000桶含硫量500 ppm的柴油，较新加坡报价每桶贴水月0.7美元；并售出40,000桶煤油，价格为每桶贴水约0.3美元。
买家可能是Winson Oil，不过尚未证实。
据International Enterprise最新数据显示，截止9月18日一周新加坡陆上柴油和航煤库存触及七个月高点1,091.5万桶。
新加坡现货交易中，柴油和航煤各成交了两笔。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni