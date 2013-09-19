国际油市：亚洲380CST燃料油互换价差跌至逆价差

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透9月19日 - 380CST燃料油10月/11月互换价差周四跌至逆价差，因预期市场会走坚。交易商称，因西方炼厂维护降低了供给。
周四380CST 10月/11月价差涨2.38美元至每吨1.75美元。
据路透数据，近月380CST价差自8月16日一个多月来一直陷入贴水。
IE Singapore数据显示，截止9月18日当周俄罗斯对新加坡燃料油出口为零，上周接近130,000吨。
在现货市场中，380CST燃料油现货价差略下滑至每吨负2.75美元，因交易放缓。
兴隆卖出三批20,000吨的船货，价格介于609-611美元区间，或较新加坡现货报价每吨贴水约2-3.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。