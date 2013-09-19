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市场报道 | 2013年 9月 19日 星期四 20:45 BJT

表格：美国第二季经常帐赤字缩窄至988.9亿美元

路透9月19日 - 美国商务部周四公布：

* 美国第二季度经常帐赤字为988.9亿美元(预估为赤字970.0亿美元)

具体数据经季节因素调整后如下(以10亿美元为单位)：

13年第二季 13年第一季 (前值) 12年第二季

经常帐 -98.89 -104.90 -106.15 -110.51

商品收支 -175.65 -179.46 -179.14 -186.49

服务收支 57.87 56.82 55.48 51.19

总出口 756.45 749.49 751.96 746.80 (完) (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)

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