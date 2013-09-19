表格：美国第二季经常帐赤字缩窄至988.9亿美元

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马任命曾担任内政部长的Malusi Gigaba为新财长，替换戈尔丹
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路透9月19日 - 美国商务部周四公布：
* 美国第二季度经常帐赤字为988.9亿美元(预估为赤字970.0亿美元)
具体数据经季节因素调整后如下(以10亿美元为单位)：
13年第二季 13年第一季 (前值) 12年第二季
经常帐 -98.89 -104.90 -106.15 -110.51
商品收支 -175.65 -179.46 -179.14 -186.49
服务收支 57.87 56.82 55.48 51.19
总出口 756.45 749.49 751.96 746.80 (完) (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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