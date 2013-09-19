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市场报道 | 2013年 9月 19日 星期四 20:39 BJT

表格：美国9月14日止当周初请失业金人数升至30.9万，上周为29.4万

路透9月19日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数四周均值为31.5万人

* 美国一周初请失业金人数为30.9万人(预估为33.0万人)

* 美国一周续请失业金人数为278.7万人(预估为290.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

09/14/13 309,000 314,750 -- --

09/07/13 294,000-R 321,750-R 2,787,000 2.1

08/31/13 323,000 328,750-R 2,871,000 2.2

08/24/13 333,000 331,750 2,944,000 2.3

08/17/13 337,000 330,500 2,994,000 2.3

08/10/13 322,000 332,500 3,003,000 2.3

08/03/13 335,000 336,000 2,970,000 2.3

07/27/13 328,000 341,750 3,023,000 2.3

* R--为修正值 (完)

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