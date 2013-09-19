表格：美国9月14日止当周初请失业金人数升至30.9万，上周为29.4万

标题新闻：新西兰统计局公布2月建筑许可经季节调整后环比上升14%，1月为上升2.1%
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路透9月19日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数四周均值为31.5万人
* 美国一周初请失业金人数为30.9万人(预估为33.0万人)
* 美国一周续请失业金人数为278.7万人(预估为290.0万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
09/14/13 309,000 314,750 -- --
09/07/13 294,000-R 321,750-R 2,787,000 2.1
08/31/13 323,000 328,750-R 2,871,000 2.2
08/24/13 333,000 331,750 2,944,000 2.3
08/17/13 337,000 330,500 2,994,000 2.3
08/10/13 322,000 332,500 3,003,000 2.3
08/03/13 335,000 336,000 2,970,000 2.3
07/27/13 328,000 341,750 3,023,000 2.3
* R--为修正值 (完)
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