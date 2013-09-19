表格：美国9月12日止当周农作物出口销售报告--USDA

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马任命曾担任内政部长的Malusi Gigaba为新财长，替换戈尔丹
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路透华盛顿9月19日 - 美国农业部(USDA)周四公布9月12日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 704.4 -2.5 701.9 725.3 0.0 17,071.0 12,348.0
大麦 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 58.3 147.3
玉米 437.4 0.0 437.4 462.8 0.0 13,220.6 10,102.0
高粱 48.2 0.0 48.2 49.6 0.0 951.4 511.7
大豆 923.3 0.0 923.3 923.5 0.0 22,879.7 21,371.7
豆粕 26.3 20.3 46.6 33.0 72.5 10,133.6 8,879.8
豆油 20.6 0.0 20.6 20.7 0.0 960.4 632.2
皮马棉 8.0 0.0 8.0 8.4 0.0 227.9 274.0
陆地棉 103.1 0.0 103.1 108.6 0.0 3,779.5 4,955.7
稻米 36.9 0.0 36.9 37.0 0.0 579.7 663.7(完)
(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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