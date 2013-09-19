国际油市：石脑油裂解价差连跌三日，汽油裂解价差升至两周半高点

国际油市：油价触及三周高位，因OPEC减产协议预计可能延长
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。
路透新加坡9月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第三个交易日下滑，触及每吨113.80美元的一周低位，因现货需求依然不高，主要的地区进口国韩国因中秋节处于休假状态。
不过，埃及同Gunvor、道达尔和Socar完成总量为17.5万吨的定期协议。船货将在第四季从苏伊士运河发出。
Gunvor是主要买家，从10月到12月间，其将收入三艘船货。同期道达尔和Socar将各自收入一艘船货。
台湾台塑石化亦与卖家完成六个月合约，C&F较日本报价溢价约每吨3.50美元，执行期将从12月开始。
亚洲汽油裂解价差上涨近三倍至两周半高位每桶3.74美元，反映出新加坡现货市场上的一笔交易。
交易商并不认为疲弱的基本面有什么变化，并称供给依旧充裕，需求暗淡，因当前是非高峰季节。
新加坡官方数据显示，截至9月18日该国在岸库存触及两周高位1110.5万桶。新加坡库存主要由汽油组成。
Wood Mackenzie表示，印尼方面的需求升温，或可改变当前从东方到西方的贸易往来趋势，并成为全球主要的汽油进口国。
Gunvor向壳牌出售95号汽油，船期为10月4-8日，价格为每桶117.70美元。
BP向Socar售出一艘9月上半月的石脑油船货，价格为每吨937美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni