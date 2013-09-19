国际油市：石脑油裂解价差连跌三日，汽油裂解价差升至两周半高点

路透新加坡9月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第三个交易日下滑，触及每吨113.80美元的一周低位，因现货需求依然不高，主要的地区进口国韩国因中秋节处于休假状态。

不过，埃及同Gunvor、道达尔和Socar完成总量为17.5万吨的定期协议。船货将在第四季从苏伊士运河发出。

Gunvor是主要买家，从10月到12月间，其将收入三艘船货。同期道达尔和Socar将各自收入一艘船货。

台湾台塑石化亦与卖家完成六个月合约，C&F较日本报价溢价约每吨3.50美元，执行期将从12月开始。

亚洲汽油裂解价差上涨近三倍至两周半高位每桶3.74美元，反映出新加坡现货市场上的一笔交易。

交易商并不认为疲弱的基本面有什么变化，并称供给依旧充裕，需求暗淡，因当前是非高峰季节。

新加坡官方数据显示，截至9月18日该国在岸库存触及两周高位1110.5万桶。新加坡库存主要由汽油组成。

Wood Mackenzie表示，印尼方面的需求升温，或可改变当前从东方到西方的贸易往来趋势，并成为全球主要的汽油进口国。

Gunvor向壳牌出售95号汽油，船期为10月4-8日，价格为每桶117.70美元。

BP向Socar售出一艘9月上半月的石脑油船货，价格为每吨937美元。(完)

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