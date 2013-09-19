美国各类经济指标总览--2013/9/19

美国商务部周四公布，美国第二季度经常帐赤字为988.9亿美元(预估为赤字970.0亿美元)。 美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为30.9万人(预估为33.0万人)。美国一周续请失业金人数为 278.7万人(预估为290.0万人)。美国一周初请失业金人数四周均值为31.5万人。 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国8月成屋销售增长1.7%，年率为548万户，为2007年2月来最高，预估为 525万户。7月确认为539万户。 美国经济谘商会周四公布，美国8月领先指标上升0.7%，预估为增长0.6%，7月修正后修为增长0.5%，前值为 上升0.6%。 当前值 前次值 失业率(%) 7.3 (8月) 7.4 (7月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加16.9 (8月) 增加10.4 (7月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (8月) 持平 (7月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (8月) +0.2 (7月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (8月) +0.2 (7月) 实质所得(%) +0.4 (8月) -0.5 (7月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.3 (8月) 持平 (7月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (8月) +0.1 (7月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.5 (第二季修正 +1.1 (第一季终值) 值) GDP平减指数(%) +0.7 (第二季修正 +1.7 (第一季终值) 值) 零售销售(%) +0.2 (8月) +0.4 (7月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差342.2 (6月) 逆差441.0 (5月修正值) 雇佣成本(%) +0.5 (第二季) +0.5 (第一季修正值) 工业生产(%) +0.4 (8月) 持平 (7月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (8月) 77.6 (7月修正值) 初请失业金人数(万人) 30.9 (9月14日当周 29.4 (9月7日当周修正值) ) 联邦预算(亿美元) 赤字1,479.2 (8月) 赤字976 (7月) 领先指标(%) +0.7 (8月) +0.5 (7月修正值) 个人所得(%) +0.3 (6月) +0.4 (5月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +1.3 (6月) +1.1 (5月) 消费者信贷(亿美元) 增加104.4 (7月) 增加119.2 (6月修正值) 企业库存(%) +0.4 (7月) +0.1 (6月修正值) 建筑支出(%) 0.6% (7月) 持平 (6月修正值) 消费者信心 81.5 (8月) 81.0 (7月修正值) 房屋开工(万户) 89.1 (8月) 88.3 (7月修正值) 建筑许可(万户) 91.8 (8月) 95.4 (7月修正值) 成屋销售(万户) 548 (8月) 539 (7月修正值) 新屋销售(万户) 39.4 (7月) 45.5 (6月修正值) 工厂订单(%) -2.4 (7月) +1.6 (6月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -7.3 (7月初值) +3.9 (6月修正值) 供应管理协会非制造业指数 58.6 (8月) 56.0 (7月) 供应管理协会制造业指数 55.7 (8月) 55.4 (7月) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (7月) -0.2 (6月修正值) 进口物价(%) 持平 (8月) +0.1 (7月修正值) 出口物价(%) -0.5 (8月) -0.1 (7月修正值) 单位劳工成本(%) 持平 (第二季修正 -4.2 (第一季修正值) 值) 非农业生产率(%) +2.3 (第二季修正 -1.7 (第一季修正值) 值) 经常账(亿美元) 赤字988.9 (第二季) 赤字1,049.0 (第一季修正值)