表格：美国8月领先指标上升0.7%，预估为增长0.6%

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马任命曾担任内政部长的Malusi Gigaba为新财长，替换戈尔丹
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路透9月19日 - 美国经济谘商会周四公布，美国8月领先指标上升0.7%，预估为增长0.6%，7月修正后修为增长0.5%，前值为上升0.6%。 以下为详细数据：
指数 8月 7月 (前值) 6月 (前值) 领先指标 96.6 0.7 0.5 0.6 持平 持平 同步指标 106.3 0.2 0.1 0.2 持平 0.1 落后指标 118.6 0.3 -0.1 -0.2 0.3 0.2(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选
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路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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