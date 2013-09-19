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市场报道 | 2013年 9月 19日 星期四 22:17 BJT

表格：美国8月领先指标上升0.7%，预估为增长0.6%

路透9月19日 - 美国经济谘商会周四公布，美国8月领先指标上升0.7%，预估为增长0.6%，7月修正后修为增长0.5%，前值为上升0.6%。 以下为详细数据：

指数 8月 7月 (前值) 6月 (前值) 领先指标 96.6 0.7 0.5 0.6 持平 持平 同步指标 106.3 0.2 0.1 0.2 持平 0.1 落后指标 118.6 0.3 -0.1 -0.2 0.3 0.2(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

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