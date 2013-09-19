表格: 美国续发10年期TIPS得标利率为0.500%，投标倍数为2.38

路透华盛顿9月19日 - 美国财政部称，其续发的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.500 中值 0.404 低值 0.350 价格/得标 价格 99.178464 高值得标比率 22.56% 投标倍数 2.38 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,063,400 总投标 30,959,095,400 竞争性投标得标 12,981,348,000 非竞争性投标得标 18,715,400 FED附加 0 初级市场交易商投标 21,678,000,000 初级市场交易商得标 5,793,760,000 直接投标 1,346,000,000 直接投标得标 208,800,000 间接投标 7,916,380,000 间接投标得标 6,978,788,000 发行细节 发行日 2013/09/30 到期日 2023/06/15 CUSIP码 912828VM9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ;债券发行相关报导请点选