美国基金：9月18日当周货币市场基金减少14.3亿美元--ICI

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
路透9月19日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至9月18日当周，美国货币市场共同基金总资产减少14.3亿美元，至2.658万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产增加61.4亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少62.8亿美元，免税基金减少12.9亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少27.6亿美元至9,322.4亿美元。面向机构投资者的货币市场基金资产增加13.2亿美元至1.726万亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。