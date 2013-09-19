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市场报道 | 2013年 9月 20日 星期五 04:03 BJT

美国基金：9月18日当周货币市场基金减少14.3亿美元--ICI

路透9月19日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至9月18日当周，美国货币市场共同基金总资产减少14.3亿美元，至2.658万亿(兆)美元。

报告称，应税政府货币市场基金资产增加61.4亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少62.8亿美元，免税基金减少12.9亿美元。

ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少27.6亿美元至9,322.4亿美元。面向机构投资者的货币市场基金资产增加13.2亿美元至1.726万亿美元。

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。

参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)

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