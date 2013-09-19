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亚洲 | 2013年 9月 20日 星期五 06:24 BJT

《全球汇市》美元在深跌后反弹，但前景黯淡

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                                   收市价      收市价      涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3529      1.3521       +0.06       +2.54      1.3194
 美元/日圆                            99.43       97.93       +1.53      +14.63       86.74
 欧元/日圆                           134.51      132.40       +1.59      +17.53      114.45
 美元/瑞郎                           0.9105      0.9120       -0.16       -0.55      0.9155
 英镑/美元                           1.6029      1.6144       -0.71       -1.37      1.6251
 美元/加元                           1.0261      1.0217       +0.43       +3.43      0.9921
 澳元/美元                           0.9437      0.9517       -0.84       -9.20      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2317      1.2331       -0.11       +2.00      1.2075
 欧元/英镑                           0.8438      0.8372       +0.79       +3.99      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8371      0.8367       +0.05       +1.06      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.8285      5.8173       +0.19       +4.77      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.8863      7.8653       +0.27       +7.44      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.3373      6.3670       -0.47       -2.48      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.5737      8.6110       -0.43       -0.05      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 
    (完)
    
      
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 (翻译 母红/张荻； 审校 徐文焰)

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