版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 20日 星期五 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月19日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:        
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                83.57       +0.46       +0.55     1489751
 搜狐                                76.54       +0.41       +0.54     1767520
 网易                                75.20       +1.24       +1.68      576975
 百度                               147.70       +2.00       +1.37     3434247
 亚信科技                            11.56       +0.00       +0.00       77072
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        17.60       -0.01       -0.06     1503871
 联电                                 1.97       -0.03       -1.50      311397
 日月光                               4.69       +0.04       +0.86      217046
 硅品精密                             5.87       -0.02       -0.26      376037
 和信超媒体                           0.99       -0.01       -1.00       33800
 友达                                 3.89       +0.01       +0.26       96270
 中华电信                            32.29       +0.02       +0.06       16199
 台湾国际航电                        44.98       +0.25       +0.56     1584274
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            57.37       +0.25       +0.44      147651
 中国联通                            16.51       -0.13       -0.78       63464
 中国电信                            53.96       +0.23       +0.43       25782
 中芯国际                             3.52       -0.07       -1.95       83915
 电讯盈科                             4.32       +0.06       +1.41        2564
 

    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐