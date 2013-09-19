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亚洲 | 2013年 9月 20日 星期五 06:15 BJT

《日本重要政经日程》--9月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月19日(四)

2350 - 一周资本流动数据

9月20日(五)

0120 - 两个月期贴现国库券标售

0230 - 日本央行总裁黑田东彦在共同社主办的研讨会上发表讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张涛)

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