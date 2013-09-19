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亚洲 | 2013年 9月 20日 星期五 06:20 BJT

全球航运：波罗的海干散货运价指数上涨，大型船运费续升

路透9月19日 - 波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数 周四上涨，较大型船运价继续上升。

干散货运价指数涨38点或2.09%至1,860点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升86点，或2.24%，至3,924点。海岬型船舶日均获利上升960美元至36,388美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨30点或2.17%至1,415点。日均获利上涨243美元至11,349美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)

(编译 张涛；审校 李爽)

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