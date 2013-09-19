版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 20日 星期五 06:24 BJT

全球外汇市场9月20日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月19日(四)

2350 - 日本一周资本流动数据

9月20日(五)

0230 - 日本央行总裁黑田东彦在共同社主办的研讨会上发表讲话

-- - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在第四届宏观经济决策会议上发表讲话

-- - 瑞典央行总裁英韦斯将参加一场有关货币政策的公开听证会

0800 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在芬兰议会就欧元区经济发表讲话

0830 - 英国8月公共部门净借款

1400 - 欧元区9月消费者信心指数

1430 - 美国ECRI一周领先指标

1630 - 堪萨斯联储总裁乔治就“美联储和经济”发表讲话

1640 - 美国联邦储备理事会(FED)理事塔鲁洛就“宏观审慎规则”发表讲话

1655 - 圣路易斯联储总裁布拉德就“美国经济和货币政策”发表讲话

1745 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在纽约大学斯特恩商学院一次会议上发表讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐