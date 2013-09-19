《综述》美国8月成屋销售为2007年以来最高，显示利率上升影响有限

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
今天的数据对华尔街人气几乎没什么影响。美国股市略微下滑，公债收益率小升。
另一份报告凸显出，美国出口增长对全球经济实现更稳健的贸易收支和货币流动有多大帮助。
商务部称，美国出口增长令其第二季经常帐赤字下降至四年来最低水准。
第二季经常帐赤字降至989亿美元，此前三个月修正后为赤字1,049亿美元。
第二季经常帐赤字为2009年以来最低。赤字水平相当于国内生产总值(GDP)的2.4%，为1998年以来最低比率。(完) (编译/审校 张涛/徐文焰/张荻/李爽)
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。