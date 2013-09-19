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货币新闻 | 2013年 9月 20日 星期五 07:19 BJT

《综述》美国8月成屋销售为2007年以来最高，显示利率上升影响有限

今天的数据对华尔街人气几乎没什么影响。美国股市略微下滑，公债收益率小升。

另一份报告凸显出，美国出口增长对全球经济实现更稳健的贸易收支和货币流动有多大帮助。

商务部称，美国出口增长令其第二季经常帐赤字下降至四年来最低水准。

第二季经常帐赤字降至989亿美元，此前三个月修正后为赤字1,049亿美元。

第二季经常帐赤字为2009年以来最低。赤字水平相当于国内生产总值(GDP)的2.4%，为1998年以来最低比率。(完) (编译/审校 张涛/徐文焰/张荻/李爽)

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