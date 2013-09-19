纽约期市：ICE期棉跌约1%，在触及高位后出现技术性卖盘

* 期棉陷于100日和200日移动均线之间

* 投资者在上涨后锁定获利

* 数据显示9月12日止当周出口销售逾10万包棉花

路透纽约9月19日 - 期棉周四跌约1%，回吐上日涨幅，因棉价触及一个月高点且测试一道长期阻力位后，出现技术性卖盘。

期棉盘初延续周三的涨势，突破近期交易区间，触及每磅85.78美分的8月21日以来最高，之前美联储意外决定暂时继续购债计划。

在棉价触及100日移动均线切入位85.90美分后，触发技术性卖盘，市场抹去之前涨幅。

交投最活跃的ICE-12月棉花期货 收跌0.82美分，或0.95%，结算价报每磅84.72美分。市场在200日移动均线切入位84.28美分寻获支撑。

“尽管今日回落，但我们相信技术面仍然良好，未来几天将升穿今天的高位，”INTL FCStone分析师Andy Ryan表示。

期货和实货活动均不旺盛，因全球最大的纺织品市场中国恰逢假期。

数据显示，随着上周价格上涨，外国棉纺厂需求下降。市场亦消化了此数据的影响。

美国政府数据显示，9月12日止当周出口销售约10.31万包棉花，低于前一周的13.44万包。中国占其中的大部分，购买5.7万包，其次是土耳其和秘鲁。(完)

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