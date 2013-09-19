纽约期市：ICE期棉跌约1%，在触及高位后出现技术性卖盘

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
* 期棉陷于100日和200日移动均线之间
* 投资者在上涨后锁定获利
* 数据显示9月12日止当周出口销售逾10万包棉花
路透纽约9月19日 - 期棉周四跌约1%，回吐上日涨幅，因棉价触及一个月高点且测试一道长期阻力位后，出现技术性卖盘。
期棉盘初延续周三的涨势，突破近期交易区间，触及每磅85.78美分的8月21日以来最高，之前美联储意外决定暂时继续购债计划。
在棉价触及100日移动均线切入位85.90美分后，触发技术性卖盘，市场抹去之前涨幅。
交投最活跃的ICE-12月棉花期货 收跌0.82美分，或0.95%，结算价报每磅84.72美分。市场在200日移动均线切入位84.28美分寻获支撑。
“尽管今日回落，但我们相信技术面仍然良好，未来几天将升穿今天的高位，”INTL FCStone分析师Andy Ryan表示。
期货和实货活动均不旺盛，因全球最大的纺织品市场中国恰逢假期。
数据显示，随着上周价格上涨，外国棉纺厂需求下降。市场亦消化了此数据的影响。
美国政府数据显示，9月12日止当周出口销售约10.31万包棉花，低于前一周的13.44万包。中国占其中的大部分，购买5.7万包，其次是土耳其和秘鲁。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽 审校 张涛)
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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