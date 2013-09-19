拉美汇市：拉美货币回落，联储会议后出现的涨势失去动能

路透圣保罗9月19日 - 巴西雷亚尔和墨西哥披索周四回落，因投资者担心美联储最终还是会缩减利好新兴市场的购债计划，周三汇价曾劲扬。

巴西雷亚尔兑美元 跌0.36%，周三曾跳涨近3%，至6月底以来最高位。墨西哥披索兑美元 跌0.20%，美联储让人意外的政策决定公布后，曾上扬近2%。

哥伦比亚比索兑美元 表现出众，上涨了0.96%。

很多投资者欢迎周三美联储的决议，由决议引发的新兴市场正面走势或将持续数周。不过，其他一些人对美联储策略似乎比以前更加依赖经济指标这点表示担忧--这可能会让美国货币政策前景变得更加不可预测，从而会加剧市场波动。

“资产价格将对表现出乎意料的美国经济数据保持敏感，因为这些数据会改变市场对联储缩减购债时机的预期，”德意志银行巴西分行的首席分析师Jose Carlos de Faria在报告中称。

美国周四公布的初请失业金人数数据显示，9月招聘活动出现回升，如果这一趋势持续，联储可能会更愿意在年底前缩减刺激措施。

“决议带来的不确定性最终可能给市场带来更多波动，这反过来会给新兴市场决策者带来新的问题，”Capital Economics的分析师在报告中写道。

“从更基本的层面看，夏季期间让好几个新兴市场头疼的结构性问题还没有解决，”分析师提到巴西经常帐赤字扩大的问题时说道。

对于Jefferies的拉美策略主管Siobhan Morden来说，新兴市场货币在美联储宣布决议前就已经出现反弹，表明这是一股稳健的正面趋势。“看起来市场好像已经完成对事件风险的调整，哪怕美联储将缩减购债的行动推迟到10月或甚至是12月。”她说。(完)