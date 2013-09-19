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亚洲 | 2013年 9月 20日 星期五 06:51 BJT

****澳新经济指标预测--9月20日-9月27日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    
    9月16日当周
   9月20日(五)
   暂无重要数据
 
    9月23日当周
    
    9月23日(一)
    暂无重要数据
    
    9月24日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    2245     新西兰进口(亿新西兰元)                          8月           --          46.2
                   出口(亿新西兰元)                                        --          38.5
                   贸易收支(亿新西兰元)                                    --      逆差7.74
                   贸易收支(亿新西兰元)             截至8月的一年          --      逆差16.9
    
    9月25日(三)
    暂无重要数据
    
    9月26日(四)
    暂无重要数据
    
    9月27日(五)
    暂无重要数据
    
    (完)

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