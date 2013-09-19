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亚洲 | 2013年 9月 20日 星期五 06:54 BJT

****日韩经济指标预测--9月20日-9月27日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
       
  9月16日当周
           
  9月19日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值    
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                          前周       --   卖超665
             外资投资日本股票(亿日圆)                                     -- 买超1,854
    
  9月20日(五)
    暂无重要经济数据公布           
     
    
  9月23日当周     
    
  9月23日(一)
    暂无重要经济数据公布  
    
  9月24日(二)
    暂无重要经济数据公布  
    
  9月25日(三)
    暂无重要经济数据公布  
    
  9月26日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值    
    2300     韩国经常帐(亿美元)                                8月        -- 盈余49.7亿
    2330     日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)       8月     -0.4%     +0.7%
             日本全国CPI(较上年同期)                                      --     +0.7%
             日本东京地区核心CPI(较上年同期)                   9月     -0.2%     +0.4%
             日本东京地区CPI(较上年同期)                                  --     +0.5%
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                         前周        --       --
             外资投资日本股票(亿日圆)                                     --       --
  
  9月27日(五)
    暂无重要经济数据公布    
    
    (完)

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