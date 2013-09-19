美国个股：摩根大通以10亿美元与英美监管机构达成交易丑闻诉讼和解

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
和解案另外包括向未享受身份防盗服务却缴费的信用卡用户支付8,000万美元。在摩根大通与与美国通货监理局(OCC)和消费者金融保护署达成该和解协议前，该公司已向客户退款3.09亿美元。
摩根大通就伦敦鲸交易丑闻与英国金融市场行为监管局(FCA)、美国联邦储备理事会(美联储/FED)、美国证券交易委员会(SEC)以及OCC达成协议，解决了对于该项交易失败的最大民事调查。和解协议中称，摩根大通风险管控不力，而且未能将银行管理层发现的风险管理缺陷通知监管者。
该丑闻被称作“伦敦鲸”，这是对冲基金以前给摩根大通驻伦敦首席投资办公室的交易员Bruno Iksil起的昵称，因为他为该公司建立了大规模头寸。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。