美国个股：摩根大通以10亿美元与英美监管机构达成交易丑闻诉讼和解

和解案另外包括向未享受身份防盗服务却缴费的信用卡用户支付8,000万美元。在摩根大通与与美国通货监理局(OCC)和消费者金融保护署达成该和解协议前，该公司已向客户退款3.09亿美元。

摩根大通就伦敦鲸交易丑闻与英国金融市场行为监管局(FCA)、美国联邦储备理事会(美联储/FED)、美国证券交易委员会(SEC)以及OCC达成协议，解决了对于该项交易失败的最大民事调查。和解协议中称，摩根大通风险管控不力，而且未能将银行管理层发现的风险管理缺陷通知监管者。

该丑闻被称作“伦敦鲸”，这是对冲基金以前给摩根大通驻伦敦首席投资办公室的交易员Bruno Iksil起的昵称，因为他为该公司建立了大规模头寸。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)