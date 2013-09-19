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市场报道 | 2013年 9月 20日 星期五 07:14 BJT

****欧洲经济指标预测--9月20日-9月27日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
   
  9月16日当周

 9月20日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
                                                                                 
 0800     意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                   7月           --       +3.20%
              工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                             --       -1.10%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                   7月           --       +0.10%
              工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                             --       -5.10%
 0830     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                     8月          120        -16.4
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                                 --    盈余196.4
 1400     欧元区消费者信心指数                                 9月       负14.5       负15.6
 
  9月23日当周
        
  9月23日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值    
    0658     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            9月初值      50.0     49.7
                 Markit服务业PMI                                         49.3     48.9
                 Markit综合PMI                                             --     48.8
    0728     德国Markit制造业PMI                            9月初值      52.2     51.8
                 Markit服务业PMI                                         53.1     52.8
                 Markit综合PMI                                             --     53.4
    0758     欧元区Markit制造业PMI                          9月初值      51.7     51.4
                 Markit服务业PMI                                         51.0     50.7
                 Markit综合PMI                                           52.0     51.5
    0800     意大利薪资指数(较前月)                             8月        --   +0.10%
                         (较上年同期)                                      --    +1.5%
    
  9月23日－10月3日
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值    
    0600     英国Nationwide房屋价格 (较前月)                    9月       --     +0.6%
                         (较上年同期)                                     --     +3.5%
    
  9月24日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值    
    0800     德国Ifo企业景气判断指数                            9月     108.4    107.5
                            现况指数                                    113.2    112.0
                            预期指数                                    104.1    103.3 
    
  9月25日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值    
    0600     瑞士瑞银集团(UBS)指标                              8月        --     1.41
    0600     德国GfK消费者信心指数                             10月       7.0      6.9
    0645     法国企业景气指数                                   9月        99       98
    0800     意大利消费者信心指数                               9月      98.3     98.3
    1000     英国工业联盟(CBI)零售销售差值                      9月        --     正27
    
  9月26日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值    
    0645     法国消费者信心                                     9月        85       84
    0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                         8月     +2.1%    +2.2%
                  民间贷款                                              -2.0%    -1.9%
                  M3三个月移动平均年增长率                                 --    +2.5%
    0830     意大利经季节调整零售销售(经季节调整/较前月)        7月        --   -0.20%
                   未经季节调整零售销售(未经季节调整/较上年同期)           --   -3.00%
    0830     英国经常帐(亿英镑)                              第二季        -- 赤字145.1
             英国国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季终值        --    +0.7%
             英国国内生产总值(GDP)(较上年同期)                             --    +1.5% 
    2301     英国GfK消费者信心指数                              9月        --     负13
    
  9月26日－9月30日
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值    
    0600     德国实质零售销售(较前月)                           8月     +0.8%    -1.4%
                             (较上年同期)                               +0.5%    +2.3%
    
 9月27日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值     前值    
    0645     法国消费者支出(较前月)                             8月        --    -0.8%
    0645     法国国内生产总值(GDP)(较上季)             第二季修正值     +0.5%    +0.5%
    0700     瑞士KOF领先指标                                    9月      1.52     1.36
    0800     意大利企业信心指数                                 9月      93.0     92.9
    0900     欧元区企业景气指数                                 9月    负0.07   负0.21
                   经济景气指数                                          96.0     95.2
                   工业景气指数                                         负7.0    负7.9
                   服务业景气指数                                       负4.6    负5.3
                   消费者信心指数                                      负15.0   负15.6
                   消费者通胀预期指数                                      --     17.0
    1200     德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)      9月初值      +1.7%    +1.6%
                                         (较前月)                       +0.1%     持平
                      消费者物价指数(CPI)(较前月)                        持平     持平
                                     (较上年同期)                       +1.5%    +1.5%
    
    (完)

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