欧洲经济指标预测--9月20日-9月27日****

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月16日当周 9月20日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 7月 -- +3.20% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -1.10% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 7月 -- +0.10% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -5.10% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 120 -16.4 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余196.4 1400 欧元区消费者信心指数 9月 负14.5 负15.6 9月23日当周 9月23日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 50.0 49.7 Markit服务业PMI 49.3 48.9 Markit综合PMI -- 48.8 0728 德国Markit制造业PMI 9月初值 52.2 51.8 Markit服务业PMI 53.1 52.8 Markit综合PMI -- 53.4 0758 欧元区Markit制造业PMI 9月初值 51.7 51.4 Markit服务业PMI 51.0 50.7 Markit综合PMI 52.0 51.5 0800 意大利薪资指数(较前月) 8月 -- +0.10% (较上年同期) -- +1.5% 9月23日－10月3日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房屋价格 (较前月) 9月 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.5% 9月24日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 108.4 107.5 现况指数 113.2 112.0 预期指数 104.1 103.3 9月25日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 8月 -- 1.41 0600 德国GfK消费者信心指数 10月 7.0 6.9 0645 法国企业景气指数 9月 99 98 0800 意大利消费者信心指数 9月 98.3 98.3 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 -- 正27 9月26日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国消费者信心 9月 85 84 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +2.1% +2.2% 民间贷款 -2.0% -1.9% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.5% 0830 意大利经季节调整零售销售(经季节调整/较前月) 7月 -- -0.20% 未经季节调整零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -3.00% 0830 英国经常帐(亿英镑) 第二季 -- 赤字145.1 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- +0.7% 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) -- +1.5% 2301 英国GfK消费者信心指数 9月 -- 负13 9月26日－9月30日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.8% -1.4% (较上年同期) +0.5% +2.3% 9月27日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国消费者支出(较前月) 8月 -- -0.8% 0645 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季修正值 +0.5% +0.5% 0700 瑞士KOF领先指标 9月 1.52 1.36 0800 意大利企业信心指数 9月 93.0 92.9 0900 欧元区企业景气指数 9月 负0.07 负0.21 经济景气指数 96.0 95.2 工业景气指数 负7.0 负7.9 服务业景气指数 负4.6 负5.3 消费者信心指数 负15.0 负15.6 消费者通胀预期指数 -- 17.0 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值 +1.7% +1.6% (较前月) +0.1% 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +1.5% +1.5% (完)
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。