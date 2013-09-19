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市场报道 | 2013年 9月 20日 星期五 07:34 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月20日-9月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    9月16日当周
   9月20日(五)
   GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
   1230     加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                  8月       +0.1%       +0.1%
            加拿大CPI(较上年同期)                                        +1.1%       +1.3%
            加拿大央行核心CPI(较前月)                                    +0.2%        持平
            加拿大央行核心CPI(较上年同期)                                +1.3%       +1.4%
   1430     美国ECRI一周领先指标                       9月13日当周          --       132.3
                                                                                
    
    9月23日当周
    
    9月23日(一)
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值
    1230     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                 8月        --     负0.15
    1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            9月初值        --       53.1
    
    9月24日(二)
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值
    1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            9月21日当周        --      -1.6%
    1230     加拿大零售销售(较前月)                             7月        --      -0.6%
    1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          9月21日当周        --      +3.4%
    1300     美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           7月        --      +0.7%
                                         (较上年同期)                      --      +7.7%
    1300     美国房屋价格指数                                   7月        --      203.4
    1300     美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会          7月     +0.8%      +0.9%
                                  地区房价指数(较前月)
                                          (较上年同期)                 +12.2%     +12.1%
    1400     美国消费者信心指数                                 9月      80.5       81.5
    1400     美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                   9月        --       正14
    
    9月25日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值
    1100     美国抵押贷款市场指数                       9月20日当周        --      428.2
                       再融资指数                                          --    1,801.7
    1230     美国耐久财(耐用品)订单                             8月     +0.1%      -7.4%
                 扣除运输的耐久财订单                                   +0.4%      -0.8%
                 扣除国防的耐久财订单                                      --      -6.9%
                 扣除飞机的非国防资本财订单                                --      -4.0%
    1400     美国新屋销售年率(万户)                             8月      42.8       39.4
    
    9月26日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值
    1230     美国企业获利                              第二季修正值        --      +4.2%
    1230     美国实质国内生产总值(GDP)                   第二季终值     +2.5%      +2.5%
                 最终销售                                               +1.9%      +1.9%
                 GDP隐性平减指数                                        +0.7%      +0.7%
                 个人消费支出(PCE)物价指数                               持平       持平
                 核心PCE物价指数                                        +0.8%      +0.8%
    1230     美国一周初请失业金人数(万人)               9月21日当周        --       30.9
                 初请失业金人数四周均值(万人)                              --     31.475
                 续请失业金人数(万人)                   9月14日当周        --      278.7  
    1400     美国成屋待完成销售                                 8月     -0.3%      -1.3%
    1500     美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                   9月        --        正8
     --      美国建筑许可年率(万户)                       8月修正值        --         --
    
    9月27日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值
    1230     美国实质个人支出                                   8月        --       持平
                 个人所得                                               +0.3%      +0.1%
                 个人消费                                               +0.3%      +0.1%
                 个人消费支出(PCE)物价指数                                 --      +0.1%
                 核心PCE物价指数(较前月)                                +0.1%      +0.1%
                 核心PCE物价指数(较上年同期)                               --      +1.2%
    1355     路透/密西根大学消费者信心指数                  9月终值        --       76.8
                            消费者现况指数                                 --       91.8
                            消费者预期指数                                 --       67.2
    1430     美国ECRI一周领先指标                       9月20日当周        --         --
     --      达拉斯联邦储备银行PCE物价指数                      8月        --      +1.4%
    (完)

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