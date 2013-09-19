版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 20日 星期五 07:31 BJT

标题新闻：新西兰8月招聘广告较前月减少，但同比上升，表明就业市场继续增长--澳新银行调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐