德国政治：总理梅克尔领导的中间偏右联盟支持度略为领先--民调

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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路透柏林9月19日 - 德国将在三日后举行全国大选，而一项周四公布的调查结果显示，总理梅克尔领导的中间偏右联盟的支持度以些微弱优势领先各左倾反对政党的合计支持率。
Forschungsgruppe Wahlen所做的政情指标(Politbarometer)调查结果显示，梅克尔领导的保守阵营支持率达40%，持平于9月13日的调查结果，而其当前执政联盟伙伴自由民主党(FDP)的支持度则为5.5%，下跌0.5个百分点。
主要反对党社会民主党(SPD)的支持度为27%，上升1个百分点，其合作伙伴绿党支持度为9%，下滑两个百分点。左翼党支持度则为8.5%，上升0.5个百分点。
一个对欧元持怀疑论的新政党--德国其他选择党(Alternative fuer Deutschland)获得4%的支持，持平于前次调查，但低于进入国会的5%得票率门槛。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03