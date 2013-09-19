版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 20日 星期五 07:35 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将卖超110万股

路透东京9月20日 - 以下为日本股市周五开市前，六家外资券商的下
单情况：       
                        
 日股(单位：百万股)
 
 卖单              20.9
 买单              19.8
   -----------------
 净卖单             1.1
   (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐