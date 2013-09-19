南非汇市：兰特从数月高位回落收低，公债收益率亦下滑

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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路透约翰内斯堡9月19日 - 南非兰特兑美元周四收低，回吐美联储决议后录得的过度涨幅。
1710GMT，兰特兑美元从近四个月高位9.5475回落至9.7000，脱离周三纽约市场收盘位9.5970。
南非央行在政策会议后表示，其将维持利率稳定在5%，但对罢工对经济成长和通胀的影响持谨慎态度。
“获利了结推动美元兑兰特重回9.60上方。整体而言，市场对南非央行声明的反应非常小，”4Cast的Anisha Arora表示。
南非矿工、建筑和汽车业工人罢工要求加薪幅度超过通胀率，南非刚刚走出这个年度的“罢工季”，央行担心这会推高已处高位的通胀率。
央行总裁Marcus的货币政策声明略微提振兰特，市场认为该声明对通胀立场强硬。
“这种走势与央行及总裁关注已然增高的通胀上升风险有关，之前他们表示，如果经济前景继续恶化，那么央行将被迫采取行动，”Informa Global Markets在一份报告中指出。
路透上周访问的25位分析师均预计南非央行会维持利率在40年低点不变。多数预计下一步举动会是加息，但在明年第二季之前可能不会。
2026年到期的南非指标公债收益率 收低24个基点至7.915%，因美联储的决定推高了公债价格。(完)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03