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债券 | 2013年 9月 20日 星期五 07:43 BJT

南非汇市：兰特从数月高位回落收低，公债收益率亦下滑

路透约翰内斯堡9月19日 - 南非兰特兑美元周四收低，回吐美联储决议后录得的过度涨幅。

1710GMT，兰特兑美元从近四个月高位9.5475回落至9.7000，脱离周三纽约市场收盘位9.5970。

南非央行在政策会议后表示，其将维持利率稳定在5%，但对罢工对经济成长和通胀的影响持谨慎态度。

“获利了结推动美元兑兰特重回9.60上方。整体而言，市场对南非央行声明的反应非常小，”4Cast的Anisha Arora表示。

南非矿工、建筑和汽车业工人罢工要求加薪幅度超过通胀率，南非刚刚走出这个年度的“罢工季”，央行担心这会推高已处高位的通胀率。

央行总裁Marcus的货币政策声明略微提振兰特，市场认为该声明对通胀立场强硬。

“这种走势与央行及总裁关注已然增高的通胀上升风险有关，之前他们表示，如果经济前景继续恶化，那么央行将被迫采取行动，”Informa Global Markets在一份报告中指出。

路透上周访问的25位分析师均预计南非央行会维持利率在40年低点不变。多数预计下一步举动会是加息，但在明年第二季之前可能不会。

2026年到期的南非指标公债收益率 收低24个基点至7.915%，因美联储的决定推高了公债价格。(完)

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