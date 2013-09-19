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亚洲 | 2013年 9月 20日 星期五 07:41 BJT

《汇市简讯》美元/日圆涨势得到瑞郎/日圆买兴的大力支撑

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* 美元/日圆得到瑞郎/日圆买兴的大力支撑

* 瑞郎升至数十年来最高点，突破了重大阻力位108.40日圆

* 投资者正在从瑞郎转向日圆，把日圆作为利差交易融资货币

* 美元支撑位目前在99.20和99.10，即100日移动均线所在

* 接近100.00处存在强大阻力，上方有停止单(完)

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