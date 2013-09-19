金砖国家：9月19日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透9月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月19日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报1,022.54点。
中国股汇市：休市。
香港股市：恒指涨1.7%至近八个月最高收位，本周升2.6%
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拉美股市：巴西股市回吐多数升幅，指标Bovespa指数 下跌1.09%至55,095.69点，中止连四日升幅。
拉美汇市：拉美货币回落，联储会议后出现的涨势失去动能
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南非股市：冲上纪录新高，与全球股市升势一致，此前美联储意外延后缩减刺激计划。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨2.24%，至纪录高位点39,701.11点。综合指数 收升2.15%至44,302.94点，亦为最高收位。
南非汇市：兰特从数月高位回落收低，公债收益率亦下滑
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印度股市：飙升逾3%，创下近三年最高收位，银行类股领涨，此前美联储意外维持其刺激计划。指标BSE指数 劲升3.4%或684.48点，收报20,646.64点，盘中一度飙涨3.9%，大盘创下2010年11月11日以来最高水准。。NSE指数 升3.7%或216.10点，报6,115.55点。
印度汇市：印度卢比大涨2.6%，触及近五周高位，因美联储决定不缩减宽松货币政策。卢比兑美元 收报61.77/78 ，此前曾高见61.64，为8月16日以来最高水准，周三收盘价63.38/39 。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,478.750点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨3.17%至817.72点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.58%，报31.63650卢布；卢布兑欧元 升0.44%，报42.80000卢布。(完) (整理 戴素萍 审校 于春红)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)