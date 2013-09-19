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亚洲 | 2013年 9月 20日 星期五 07:52 BJT

金砖国家：9月19日股汇市收盘纵览

路透9月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月19日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,022.54点。

中国股汇市：休市。

香港股市：恒指涨1.7%至近八个月最高收位，本周升2.6%　

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拉美股市：巴西股市回吐多数升幅，指标Bovespa指数 下跌1.09%至55,095.69点，中止连四日升幅。

拉美汇市：拉美货币回落，联储会议后出现的涨势失去动能　

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南非股市：冲上纪录新高，与全球股市升势一致，此前美联储意外延后缩减刺激计划。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨2.24%，至纪录高位点39,701.11点。综合指数 收升2.15%至44,302.94点，亦为最高收位。

南非汇市：兰特从数月高位回落收低，公债收益率亦下滑

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印度股市：飙升逾3%，创下近三年最高收位，银行类股领涨，此前美联储意外维持其刺激计划。指标BSE指数 劲升3.4%或684.48点，收报20,646.64点，盘中一度飙涨3.9%，大盘创下2010年11月11日以来最高水准。。NSE指数 升3.7%或216.10点，报6,115.55点。

印度汇市：印度卢比大涨2.6%，触及近五周高位，因美联储决定不缩减宽松货币政策。卢比兑美元 收报61.77/78 ，此前曾高见61.64，为8月16日以来最高水准，周三收盘价63.38/39 。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,478.750点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨3.17%至817.72点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.58%，报31.63650卢布；卢布兑欧元 升0.44%，报42.80000卢布。(完) (整理 戴素萍 审校 于春红)

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