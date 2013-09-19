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亚洲 | 2013年 9月 20日 星期五 07:55 BJT

《全球汇市》美元反弹脱离七个月低点，日圆则承压

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3533    1.3529     +0.03     +2.57    1.3194
 美元/日圆                      99.38     99.43     -0.05    +14.57     86.74
 欧元/日圆                     134.49    134.52     -0.02    +17.50    114.46
 美元/瑞郎                     0.9104    0.9105     -0.01     -0.56    0.9155
 英镑/美元                     1.6030    1.6029     +0.01     -1.36    1.6251
 美元/加元                     1.0265    1.0261     +0.04     +3.47    0.9921
 澳元/美元                     0.9440    0.9437     +0.03     -9.17    1.0393
 新西兰元/美                   0.8380    0.8371     +0.11     +1.17    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     93.800    93.830     -0.03     +4.07    90.130
 新西兰元/日                   83.280    83.230     +0.06    -40.86   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     159.32    159.38     -0.04    +13.14    140.82
 澳元/新西兰                   1.1256    1.1264     -0.07    -10.24    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
          
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
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 (编译 朱晓军；审校 张涛)

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