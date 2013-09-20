《美债周五展望》公债收益率上升，下周将有970亿美元新债发行

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 公债收益率从一个月低位回升，美联储政策的不确定性犹在

* 财政部续发130亿美元10年期TIPS

* 财政部下周标售970亿美元两年期，五年期和七年期公债

* 美联储周五将购买12.5-17.5亿美元2036-2043年到期公债

路透纽约9月19日 - 美国公债收益率周四从一个月低位回升，因投资人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减购债规模存疑，周三美联储维持每月850亿美元购债规模不变，令市场意外。

周三大涨后出现的一些获利了结，以及对冲公司债发售的操作，令公债周四承压。

同时，经济数据直指美国经济持续改善。美国大西洋沿岸中部地区9月制造业活动指数升至两年半来高位，且一项调查显示，企业对短期经济的乐观情绪触及10年高位。

不过，美联储最新公布的货币政策决定和市场预期相悖，仍是投资人关注的首要因素。美联储周三表示，受财政紧缩政策和抵押贷款利率攀升的影响，经济仍面临压力，美联储决定保持现有刺激规模不变。但多数投资者已在股市和债市中消化了美联储将开始缩减刺激规模的预期。

“不确定性的确带动公债买盘，但目前而言，人们尝试厘清收益率应该处于什么水平，”法国兴业美债交易商Sean Murphy说。

指标10年期公债 下跌15/32，收益率从周三尾盘的2.69%升至2.75%。

五年期公债 下跌7/32，收益率从周三的1.43%升至1.48%，30年期公债 价格大跌1-1/32，收益率报3.81%，高于周三的3.75%。

财政部周四续发130亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)需求相对疲弱。在这次标售之前，公债已上扬，因周日萨默斯退出接替贝南克出任美联储主席的角逐后，市场预期未来美联储对通胀将采取较温和立场。

“这次标售的潜在需求略为疲弱，这并不令人意外，鉴于过去一周的公债买需，”巴克莱全球通膨保值资产研究部主管Michael Pond说。

今日续发的10年期TIPS得标利率为0.50%，较标售前市场交易的水平高大约3个基点。投标倍数为2.38.

投资人也在考虑是否美联储官员忧虑仍在低位的通胀可能是周三美联储决定继续执行其刺激计划的一个决定性因素。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯本月稍早曾表示，他希望美联储在缩减购债规模前，看到美国通胀上升。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德也表达了对美联储缩减购债计划的类似担忧。

“可能在美联储政策会议上支持上述观点的委员人数增加，”Pond说。

美联储周四买入32.96亿美元2020-2023年到期公债。周五，美联储将买进12.5-17.5亿美元2036-2043年到期公债。

财政部周四也表示，下周将标售总计970亿美元两年期，五年期和七年期新债。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]