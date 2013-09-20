《外汇专栏》尽管FED维持宽松措施，但日本需求将支撑美元/日圆

(本文作者是路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 王冠中

路透伦敦9月19日 - 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)决议维持买债措施规模不变后，全面抛售美元是可以理解的，但抛售美元兑日圆或许有些草率。

美元兑日圆 跌至三周低点 97.85日圆，让日本进口商跃跃欲试。

尤其是能源进口商，需要大量的美元来支付碳氢化合物进口，他们的需求应会支撑美元/日圆维持在98.00附近。

而在日本经济产业大臣茂木敏充周二谈话淡化了核能未来在日本经济中的角色后，上述美元需求必然会保持旺盛。

这肯定会让向美国出口产品的日本厂商三思。由于意识到进口商对美元的需求，这些出口商可能会不愿在较低水准卖出美元。

日本经济显露活力，也可能支撑美元/日圆走高。

日本三大城市的商业地皮价格在截至7月1日的一年内上扬，为2008年以来首见。

日本全国范围内的土地价格降幅为2008年以来最小，也让日本更进一步接近终结22年来土地价格下滑的景况。

房地产价格前景改善，也会提振日本投资人的信心。这些投资人也都知到，日本央行相信其宽松政策正在发挥作用。

这样的信心可能会鼓励日本投资人买进美国股票。

最后，日本国内增加了一些自信，就能让日本投资人更积极走向国际市场。

在困难时期，日本投资人会汇回资金，就像在1995年神户地震，以及2011年日本东岸强震和海啸等事件后。

而在充满自信的时期，日本人就会增加海外投资。

或许现在并不像1980年代，当时经济繁荣的日本不惜巨资购买美国房地产或者竞购艺术品，但目前日本投资人可能再度变得较为活跃。