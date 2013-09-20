《热点透视》美联储完成欧洲和英国央行没做到的事情

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik

路透伦敦9月19日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)成功完成欧洲央行和英国央行想做却没做到的事情，它没费吹灰之力，就压低了欧洲货币市场利率。欧洲各国央行也许乐见这样的结果，但这也显示出他们引导地区市场利率的能力有限。

欧洲市场受美国政策牵动的程度，在美联储维持资产购买计划不变后变得一清二楚。联储让人意外的决定，推动欧洲利率期货急剧上扬，市场利率暗示的欧元区或英国首次升息的时间因此推后，而且至少推后了几个月。那比欧洲的央行官员通过再三重申将在可预见的未来维持宽松政策不变，来引导外界预期的效果要好。

当然，地区经济活动回暖也是货币市场利率提前上升的推手。欧元区利率之所以上升，与银行去年向欧洲央行归还三年期贷款也有关系，因这降低了超额流动性的数量。但美联储会议后货币市场的走势突显了美国政策对欧元区和英国市场利率的影响程度之大。

但好消息是，这样的市场走势让欧洲各国央行暂时摆脱困境，对欧洲央行的帮助尤其大。欧洲央行面对的经济形势，比英国央行面对的更加疲弱，而且欧洲央行在影响货币市场利率方面似乎无能为力，让该央行一直有挫败感。但未来某个时候，美联储最终还是会缩减资产购买计划，届时欧洲各大央行将必须再次应对相关影响。

不过他们拥有应对的工具。欧洲央行还有调降政策利率的空间，或是通过新长期贷款向金融体系注入更多资金。但这让欧洲货币政策产生的影响可能比前瞻指引暗示的预期影响更大。这也显示，在新的金融世界中，央行“独立性”只是个相对概念。(完)