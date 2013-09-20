《意大利政经分析》政治危机风险降温，但风暴前的宁静恐短暂

* 贝鲁斯柯尼未进一步企图推翻执政联盟

* 但可能几个月内再度面临执政危机

* 预计10月表决是否将贝鲁斯柯尼逐出参议院

路透罗马9月19日 - 意大利前总理贝鲁斯柯尼从威胁推翻政府的边缘后退一步，但这个危机解除状态可能持续不了多久。同时，摇摇欲坠的联合政府仍然过于分裂，无法通过意大利经济迫切需要的改革措施。

76岁的贝鲁斯柯尼周三发表谈话，谈到他涉嫌逃税被判有罪，并处以最高一年居家软禁或社区服务，但他并未重提推翻联合政府的威胁。

不过从贝鲁斯柯尼这场电视演说的调性来看，左右共治的联合政府各政党所得到的比较像是停火协议，而非确切的和平。

贝鲁斯柯尼大肆抨击左派势力，痛批将他定罪的法官，同时宣布恢复他原先创立的政党名称--意大利力量党(Forza Italia)，这场活动看来像是启动竞选造势，尽管贝鲁斯柯尼的幕僚强调，同党的内阁成员不会退出政府。

“游击战时期将就此展开...直接的激烈对抗将成为常态，以试图互相推卸危机爆发的责任，而这个危机终有一日将来临，”La Stampa报纸评论员Marcello Sorgi指出。“在此同时，政府注定将在半停摆的状态载浮载沉。”

即使联合政府能够在内部极度紧绷的情况下维持联盟形态，也不太可能作出果决行动，解决意大利严重债务及二战之后最长经济衰退的问题。一些分析师预测，明年3月之前意大利就将改选国会，成立新政府。

意大利央行预估今年经济将萎缩1.8%，在此情况下，总理莱塔想要降低公共债务/GDP之比的机会十分渺茫。目前意大利公共债务相当于国内生产总值(GDP)的130%以上。

联合政府内的主要政党--贝鲁斯柯尼领导的中右派(PDL)，以及莱塔领导的中左派(PD)，已经在赋税的老问题上互相对立。

PDL的众议院领袖Renato Brunetta表示，如果政府执意下个月将附加税调高1个百分点，联合政府将垮台。

但PD的副经济阁员Stefano Fassina指出，唯有政府确保必要的财政能力，附加税才能免于调升，他表示，意大利政府2013年的所需经费还有50亿欧元(67亿美元)缺口。

他建议将废除房屋税的决定加以修改，让收入金字塔最上层10%的富人仍然需要缴纳房屋税，这形同挑战PDL坚持废除房屋税的禁忌。

**愤怒的莱塔**

意大利总理莱塔的行动能力因为政治角力而无法发挥，备感挫折，他周四表示：“这段时日以来，一直有人企图将政府当作蹂躝对象。”他驳斥贝鲁斯柯尼指控法官是政治打手的说法。

由于贝鲁斯柯尼被定罪，下个月将表决是否剥夺他的国会席位，他曾扬言将要推翻执政联盟，但在党内温和派及企业界盟友的游说下，贝鲁斯柯尼已不再威胁。

贝鲁斯柯尼现在似乎已经接受将被逐出国会，但他誓言将继续留在政坛，而且似乎打算发动一场政治危机，由于PD本身内部派系斗争激烈，贝鲁斯柯尼大可将危机责任怪到PD头上。

不论是谁引发改选，饱受经济衰退之苦的意大利民众都可能对其施以惩罚，这也是贝鲁斯柯尼决定暂时不脱离联合政府的一大因素。

但在PD与PDL严重不和的情况下，莱塔推动结构性改革、以刺激经济成长及降低债务的能力受限。

“我预期不会有任何断然行动。我只能预见一些苟延残喘的小措施，但不是真正去改变，不是真正去转型，所以情况很糟，”波隆纳大学政治学教授Gianfranco Pasquino向路透表示。

但Pasquino与其他分析人士看法不同，他认为莱塔将继续执政到2014年12月意大利担任欧盟轮值主席国任期结束，原因之一是意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)非常反对举行新选举。“但不会有任何决定性改变出现，”他称。

这将拖累意大利走出经济衰退的复苏速度，并影响意大利降低庞大债务的能力。(完)