《Kaletsky专栏》美联储意外按兵不动惊醒金融市场，听话才是硬道理

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky； 编译 李爽

路透9月19日 - 没什么大惊小怪的。美联储主席贝南克5月21日首次提出逐步缩减购债规模的想法，此后全球金融市场做出了一系列反应。之后我曾经在专栏里说过，金融市场严重夸大或者完全误解了贝南克言论的意思。事实证明也是如此，美联储周三宣布的结果与贝南克一直以来的暗示完全相同，即按兵不动，声明发布后，股市、汇市、债市均出现大幅波动，也体现了这一点。

美联储决定不削减其每月850亿美元的购债规模，甚至象征性的50亿美元都没削减，这让市场大跌眼镜，但唯一的原因就是分析师不愿相信贝南克及全球其他多数央行官员5月21日以来的讲话。贝南克一再说明，只有当不断有迹象显示美国就业市场形势在改善的时候，才会开始缩减购债。贝南克还指出，即使开始缩减购债，美联储也不会收紧货币环境，将在较长时间内维持短期利率在近零水准--至少要到2015年，而且很有可能更晚。

那么，当美联储完全按贝南克曾许诺的计划进行正式实施时，为什么投资者会如此惊讶呢？既然美联储把贝南克的话付诸了实际行动，那么全球经济和金融市场会作何反应呢？

第一个问题可以部分通过5月时在这讨论过的社会学因素来回答。市场预期由交易商和美联储观察员来主导，而交易商的工作就是揣测金融波动，美联储观察员则靠对货币政策变化夸夸其谈拿薪水。这两类既得利益人群发现，如果说未来数月甚或数年货币政策都不会变化，那很难证明其薪水的价值。另一个可能的回答则简单些。贝南克试图澄清其5月言论，但最终只激发了一波偏空臆测，之后我曾在专栏里提到，金融市场曾数次犯下大错，自2009年以来，这些市场错误全都是过度悲观。

接下来我们谈一下更重要的第二个问题，美联储政策不变会对全球经济和金融市场产生什么影响。金融市场立即做出的回应是追涨华尔街股票至纪录新高，提升公债价格，同时推低美元兑欧元至七个月低点，兑英镑至八个月低位。分析师的反应或许会是下调对美国经济成长的预期至与美联储的预估一致。美联储目前预计今年经济成长幅度介于2-2.3%之间，低于三个月前预期的2.3-2.6%。全球其他地区的分析师可能也随大流，也或多或少地调降今年的经济成长预期。

其中部分反应很有意义，还有一部分则不是。股市上涨似乎完全符合有关美国货币政策的最新澄清，以及更多迹象显示全球股市结构性牛市今年4月开始。当时标普500指数毅然冲破自2000年3月以来坚守13年的交易区间。公债价格上涨更容易理解，因为预计美联储将购买更多公债，利率将在较长时间内维持在低位。但由于美国10年期公债收益率跌至2.5%左右，进一步大幅下滑似乎不太可能。只有美国经济迈向持续数年的日本式通缩和滞胀的情况下，长期收益率大幅跌向2.5%下方才有可能。

这种对美国经济长期滞胀的担忧目前看来似乎完全没有根据。这是美联储决定维持向经济注资规模的主要意义所在，反过来也是美联储声明后美元兑其他主要国币下跌趋势可能扭转的一个原因。

如果美联储本周开始缩减刺激举措，许多投资者、企业和消费者可能会认为，其他货币刺激也将提前撤出，而且在经济恢复至充分就业和强劲增长前很久就会开始加息，尽管贝南克和其他央行官员做出令人安心的承诺。加息预期可能打击消费、投资和楼市，即便美联储的确没有在2015年前或之后收紧货币政策的计划。实际上，就像美联储周三的声明指出的那样，“最近几个月金融环境收紧，如果这种趋势持续，可能令经济和就业市场改善步伐放缓”，预期给美国经济带来的压力正是贝南克5月21日讲话被误解后市场波动的结果。

目前美联储已表明，其不会忍受这种经济减速。如果美联储真的决定让美国经济强劲成长，其还有许多工具可以利用，来确保这种情况出现。简言之，华尔街曾有一句箴言现在用来再恰当不过了：不要和美联储对着干(Don’t fight the Fed)，不过最近几个月这句箴言暂时被抛诸脑后。(完) (译文审校 孙茉莉)