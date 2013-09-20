重发-路透调查：日本经济料能抵挡消费税上调的冲击

(因技术问题重发，补上遗漏段落)

路透东京9月20日 - 路透调查显示，日本经济复苏料能抵挡消费税上调计画的影响，因政府准备了经济刺激措施以缓和消费税上调的冲击。

日本首相安倍晋三预定将于10月1日批准在4月将消费税从5%上调至8%，并于2015年10月再上调至10%，以支应社会福利支出。

路透调查24名经济分析师的预估显示，日本2013/14年度经济料成长2.8%。调查在9月12-19日进行，预估和8月调查结果相仿。

日本2014/15年度经济成长料放缓至0.7%，因消费税首次调高将令消费者支出减缓。该预估亦和8月调查结果相去不远。

日本2015/16年度经济成长料加快至1.5%，高于上月调查预估的成长1.1%，因消费减少料为短暂现象。

“明年第一季增长应会受到提振，因消费者在消费税提高前先行支出，而消费税提高应会让第二季成长放缓，”Capital Economics分析师Marcel Thieliant称。

参与决策人士向路透表示，日本正在考虑500亿美元的经济刺激措施，以缓和全国消费税上调的冲击。上调消费税旨在抑制日本庞大的政府债务。

日本公共债务相当于GDP的两倍，是全球最高。而调高消费税是日本政府多年来抑制公共债务的最大努力。

日本第二季经济环比年率为成长3.8%，主要受到强劲的消费者支出提振，让安倍晋三得以推进上调消费税的计画。

该计画的批评者则呼吁延后执行计画，或者缩减上调幅度，因认为日本经济仍太脆弱，无法抵挡冲击。许多政坛人士指责1997年调高消费税造成日本经济陷入衰退。

调查并显示，2014年4月起的财年日本核心消费者物价指数料将成长0.8%，2015年财年料增长0.8%，不计消费税料将调高的影响。

相比之下，日本央行最新预测则分别为增加1.3%和1.9%。

日本央行在4月采取大胆货币政策，以期让日本脱离15年来的温和通缩。

央行的目标是两年内通胀率达到约2%，但路透调查和日本央行预测之间的落差显示，分析师怀疑该目标能否达成。

根据央行4月推出的最新政策架构，央行计划每年扩大货币基础60-70兆(万亿)日圆。