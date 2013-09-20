欧洲已公布经济指标--2013/9/20

标题新闻：美国2月职位空缺增加11.8万至七个月高位，职位空缺率前四个月保持在3.7%后升至3.8%
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.7 r +0.3 f +1.5 r 德国 第二季 +0.7 f 0.0 f +0.9 f 法国 第二季 +0.5 p -0.2 r -- 意大利 第二季 -0.3 r -0.6 f -2.1 r 消费者物价指数(CPI) 英国 8月 +0.4 0.0 f +2.7 德国 8月 0.0 f +1.5 f +1.9 f 法国(HICP) 8月 +0.5 f -0.3 f +1.0 意大利(HICP) 8月 0.0 f －1.8 f +1.2 f 生产者物价指数(PPI) 英国 8月 +0.1 u +0.2 f +1.6 u 德国 7月 -0.1 持平 +0.5 法国 7月 +0.7 -0.2 r +0.3 意大利 7月 +0.3 -0.1 r -0.7 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 7月 4.3 4.4 德国 8月 6.8 @ 6.8 @ 法国 第二季 10. 10.8 r 意大利 6月 12.1 @ 12.2 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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路透4月11日 - ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES 在周二早盘 触及逾一年半高位13.05美元，此前该公司表示，与TAHOE GROUP签署最终 合并协议，对该公司的估值为每股13.25美元。交易完成后，ALLIANCE HE ALTHCARE将被私有化，成为TAHOE的间接全资子公司。 ALLIANCE HEALTHCARE最新暴涨27.29%，报12.79美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)