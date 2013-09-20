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市场报道 | 2013年 9月 20日 星期五 20:04 BJT

欧洲已公布经济指标--2013/9/20

国家          时间   较前月(季)(%)             上月(季)(%)            较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国            第二季            +0.7  r                 +0.3  f                  +1.5  r
 德国            第二季            +0.7  f                  0.0  f                  +0.9  f
 法国            第二季            +0.5  p                 -0.2  r                    --  
 意大利          第二季            -0.3  r                 -0.6  f                  -2.1  r
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国               8月            +0.4                     0.0  f                  +2.7  
 德国               8月             0.0  f                 +1.5  f                  +1.9  f
 法国(HICP)         8月            +0.5  f                 -0.3  f                  +1.0  
 意大利(HICP)       8月             0.0  f                －1.8  f                  +1.2  f
                                                                                          
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国               8月            +0.1  u                 +0.2  f                  +1.6  u
 德国               7月            -0.1                    持平                     +0.5  
 法国               7月            +0.7                    -0.2  r                  +0.3  
 意大利             7月            +0.3                    -0.1  r                  -0.7  
 
 失业率                       当月(季)%               上月(季)%                           
 英国               7月             4.3                     4.4                           
 德国               8月             6.8  @                  6.8  @                        
 法国            第二季             10.                    10.8  r                        
 意大利             6月            12.1  @                 12.2  @-r                      
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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