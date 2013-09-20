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市场报道 | 2013年 9月 20日 星期五 22:24 BJT

美国热股：迪士尼明年将与加勒比海盗制片人结束合作

路透9月20日 - 迪士尼(Walt Disney) 周四宣布，该公司和制片人Jerry Bruckheimer将在明年分道扬镳。Jerry Bruckheimer是影片“加勒比海盗”和“独行侠”的制片人。

迪士尼周五盘初下跌0.18%，报65.60美元。(完)
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