投行观点：Wedbush将美光 目标价从16美元上调至23美元，评级为表现优于大盘

美国热股：ALLIANCE HEALTHCARE将被私有化，股价暴涨逾27%

路透4月11日 - ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES 在周二早盘 触及逾一年半高位13.05美元，此前该公司表示，与TAHOE GROUP签署最终 合并协议，对该公司的估值为每股13.25美元。交易完成后，ALLIANCE HE ALTHCARE将被私有化，成为TAHOE的间接全资子公司。 ALLIANCE HEALTHCARE最新暴涨27.29%，报12.79美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)