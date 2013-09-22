全球汇市：投机客最近一周所持美元净多仓降至七个月最低--CFTC

路透纽约9月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客将美元多头仓位减少逾一半，至七个月最低位。
9月17日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模骤减至108.0亿美元，前一周为220.1亿美元。这是美元净多仓连增三周后转降。
日圆空仓最近一周减至88,794口，之前一周为95,066口。欧元多仓增至31,907口，之前一周为12,696口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月17日当周 9月10日当周
多头仓位 26,088 18,854
空头仓位 114,882 113,920
净仓位 -88,794 -95,066
欧元(125,000欧元为1口)
9月17日当周 9月10日当周
多头仓位 100,963 82,772
空头仓位 69,056 70,076
净仓位 31,907 12,696
英镑(62,500英镑为1口)
9月17日当周 9月10日当周
多头仓位 44,124 32,921
空头仓位 50,434 71,087
净仓位 -6,310 -38,166
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月17日当周 9月10日当周
多头仓位 9,992 10,598
空头仓位 9,376 10,178
净仓位 616 420
加元(100,000加元为1口)
9月17日当周 9月10日当周
多头仓位 25,286 24,621
空头仓位 44,050 55,563
净仓位 -18,764 -30,942
澳元(100,000澳元为1口)
9月17日当周 9月10日当周
多头仓位 29,805 8,464
空头仓位 57,165 68,496
净仓位 -27,360 -60,032
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月17日当周 9月10日当周
多头仓位 12,463 8,068
空头仓位 6,806 8,669
净仓位 5,657 -601
(完)
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(编译 白云; 审校 张涛)