《交易视点》本周资金面紧缩效应有限，债券收益率曲线将会平稳或变陡--广发银行

路透上海9月22日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，本周为本月最后一周，国庆假期预计会对市场的资金面带来一定的紧缩效应，市场在谨慎情绪的带动下可能会拉抬fixing从而带动IRS曲线出现整体上移，但是考虑到FED不缩减QE的传导效应，本周初市场可能会表现为IRS短端先跌情形，随后伴随资金面逐步紧张而上涨。

另外现券短端收益率很有可能并不会对短暂的资金利率上升做出反应，可能会表现为稳定甚至向下的形态，买盘力量会持续占优；IRS长端可能伴随短端下行而出现一定的下行，但本周公布的汇丰PMI初值可能推动其以上涨为主，长端债券收益率则会表现稳定，难以进一步下行。

因此，对于IRS，我们仍然认为长端的每一次下行都是一次极好的支付固定利率、收入浮动利率的机会，同时建立短端IRS收取固定利率头寸，对冲carry（针对Repo）和捕获曲线变陡的机会。

**本周资金面面临一定的波动，但月内资金将会持续充足**

上期的周报中，我们持续看空短期限的IRS、看多短端国债和金融债，上周三天市场基本上也表现为这一趋势，验证了我们的策略。全周来看，IRS曲线整体上持续下降，收固定的策略效应显着。债券方面，收益率曲线上的三年国债收益率保持下行，并且还带动了五年国债收益率下行，目前市场基本上是沿着收益率曲线上二阶导数最大的点进行修正。

资金方面，上周三天资金面继续保持宽松，虽然R007不断出现上涨,但是幅度较小，整体上稳定在3.70%以下。从市场情绪上看，前两天市场一直处于资金面宽松的环境下，最后一天由于中秋节假期的影响市场略有紧张迹象，R007由周二的3.60%上涨至3.70%附近。可见短端资金面的供需关系较为持稳平衡，但21天期限回购维持在高位5.70%附近，表明机构对跨月资金的担忧，季末因素对资金面的影响较为显着。

本周月内资金将会持续充足，但是资金面在国庆假日及跨月因素的共同作用下可能会令R007短暂抬高至3.90%左右，资金紧张的期限由长端传导至短端。但是在目前国库定存和外汇占款持续释放的流动性以及机构备付充足的情况下，这种紧张的情绪很可能只会造成收益率下行趋势中一个弱势反弹，本周资金面出现紧缩的可能性不大。

回顾上周，在基本面消息空白的背景下，市场基本上是完全被资金面因素主导，前两天的R007保持在 3.55%左右，使得债券收益率短端和IRS短端均出现下降，虽然上周二央行公开市场操作缩量令市场情绪出现短暂紧张，repo 1Y从4.02%快速反弹至4.08%，但是随后就被receive side的力量打回原点，最后一天在fixing上行到3.70%的影响下，repo 1Y企稳于4.05%的水平，IRS长端则跟随市场宽松情绪有所下行。

**债券收益率曲线将会平稳或变陡**

上周债券收益率继续出现陡峭化，短端收益率不断下行，交投活跃，买盘较盛，而长端收益率虽然估值有所下跌，但是市场交投清淡，市场交投的焦点仍集中在三年和五年的期限上，目前市场的买盘在资金面宽松的背景下逐渐涌现。从收益率曲线的形态上看，买盘力量持续修正了曲线上二阶导数最大点的价值，市场的焦点开始从三年期蔓延至五年期。

本周，资金面虽然会面临一定的波动，但是不会对短期限债券市场造成利空，由于越来越多的机构对后市资金面保持乐观预期，本周债券收益率可能不会对本周资金面的短时波动做出反应，因此可能表现为持稳甚至继续下降的现象，FED不缩减QE的决议也为债市的多头行情提供了一定的支持。本周公布的汇丰PMI初值很可能延续上个月持续扩张的势头，从而给债券收益率的长端提供支持，因此本周债券收益率曲线将会平稳或变陡，曲线从三年逐渐向五年修正。

上周IRS市场短端波动较大，整体以下行为主，fixing持续低位带动其曲线整体性下移，repo 1Y由于央行公开市场缩量短暂反弹但是日内收盘时仍回归到先前的市场低位，可见市场receive side的力量较强。

本周，我们预期资金面的波动会让IRS短端波动加大，极有可能出现先跌后涨的局面，周初市场可能会对FED不缩减QE的消息进行反应令其短端出现一波下行，周末则可能受制于资金面的紧张情绪有所上行。但即使短端因为fixing上涨而被动上行，但是也只会是暂时性的，这种反弹为空方提供了receive side的良好契机。长端IRS我们仍认为目前已经是pay固定利率较为合适的机会，尤其是Shibor IRS品种，低于fixing水平以及曲线倒挂都将支撑支付长端固定利率的操作。（完）