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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 17:07 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月23日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)     
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*中国铝业公司  450       20     6     9/24簿记建档  浦发银行     AAA    9/26     9/27
                                                    中信银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日     主承销商   主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*广汇能源     20       10       12   9/25簿记建档  中信银行     AA      9/27     9/29
       
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*中电投蒙东   10        5       12   9/25簿记建档  建设银行     AA+     9/26     9/27 
能源集团
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*连云港       34       14       12   9/26簿记建档  工商银行     AA      9/27     9/29
港口集团                                           光大银行
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*内蒙古蒙西    3        3       12   9/27簿记建档  中国银行     AA-     9/30     10/8 
水泥股份
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*沁和能源集团  8        4       12   9/29簿记建档  建设银行     AA      9/30     10/8
========================================================================================
*广东恒健     30       10       12   9/29簿记建档  中国银行     AAA     9/30     10/8 
投资控股
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武汉圣泽       7        3.5     12   9/24簿记建档  招商银行     AA-     9/25     9/26
捷通物流
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四川航空       3        3       12   9/24簿记建档  中信银行     AA      9/26     9/27
                                                   上海银行
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天津市政投资    8       4       12   9/24簿记建档  兴业银行     AA      9/25     9/26
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东兴证券       24       6        3   9/25招标      光大银行等   AA+     9/26     9/27
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中国普天       20      20       12   9/25簿记建档  光大银行     AA+     9/26     9/27
信息产业
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光明食品集团   20      20        6   9/25簿记建档  工商银行     AAA     9/26     9/27
                                                   招商银行
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桑德环境       15       6       12   9/25簿记建档  中信银行     AA      9/27     9/29
 
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福建能源集团   17      17       12   9/25簿记建档  中信银行     AAA     9/27     9/29
                                                   兴业银行
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深圳燃气        8       5       12   9/25簿记建档  中国银行     AA+     9/27     9/29
 
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中金黄金       12       6       12   9/26簿记建档  浙商银行     AAA     9/27     9/29
                                        民生银行
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山东魏桥       30      10       12   9/26簿记建档  招商银行     AA      9/29     9/30
创业集团 
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TCL集团        60      17       12    推迟发行     国开行       AA       --       --
                                        进出口行  
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日) 
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*陕西交通     50        30      3   9/29簿记建档    建设银行     AA      9/30     10/8
建设集团                                            中信银行    
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重庆西永      42        22      5   9/24簿记建档    中国银行     AA+     9/26     9/27
微电子产业园区开发                                                                     
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四川龙蟒集团  18         5      2   9/25簿记建档    农业银行     AA      9/27     9/29
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重庆乌江实业   6         3      3     推迟发行      光大银行     AA-       --      --
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云南投资控股   5         5      5     推迟发行      中信银行     AA+       --      --
集团
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湘电集团       4.5       4.5    5     推迟发行      广发银行     AA        --      --
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滨化股份      15         3      5     推迟发行      招商银行     AA        --      --
 
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天津市政投资   8         8      3     推迟发行      中国银行     AA        --      --
======================================================================================== 
贵航股份       6         4      3     推迟发行      招商银行     AA        --      --
                                          民生银行
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重庆两江新区  50        25      5     推迟发行      国开行       AAA       --      --
开发投资集团                                        工商银行
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沁和能源集团  18         6      5   择机重新发行    建设银行     AA        --      --
                                                    广发银行
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重庆能源      20        20      5    取消发行       光大银行     AA+       --      --
投资集团 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: 代表新增。(完)

 (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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